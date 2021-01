OM : Delort en barre, une folle surprise en attaque ?

Dans : OM.

A la recherche d’un attaquant au mercato hivernal, l’OM explore les pistes Arkadiusz Milik (Naples) ou encore Gaëtan Laborde (Montpellier).

Les dirigeants phocéens n’ont évidemment pas une grande marge de manœuvre financièrement. Comme indiqué par André Villas-Boas en conférence de presse lundi après-midi, une réunion au sommet prévue dans les prochains jours avec Frank McCourt définira l’enveloppe globale du mercato olympien. Le directeur du football Pablo Longoria espère disposer d’au moins 10 ME hors vente afin de réaliser une ou deux belles affaires, alors que Marseille souhaite recruter un latéral et un avant-centre au mois de janvier. Au sujet du renfort offensif tant attendu, un dossier semble très avancé à en croire les informations du journaliste de Canal +, Philippe Doucet.

Via son compte Twitter, l’homme à la célèbre palette tactique a lâché quelques indices mystérieux. Un suspense qui n’a d’ailleurs pas vraiment plu aux supporters marseillais. « Un très bon attaquant pour l’OM ! C’est en très bonne voie ! Vous êtes bien nerveux… Du calme, ce n’est qu’un joueur ! Même si c’est de l’or en barre » a lâché le journaliste, très rapidement interpellé par des supporters lui reprochant sa manière de surfer sur l’Olympique de Marseille pour se faire du buzz sans pour autant lâcher le moindre nom en contrepartie. « Si j’avais su, je n’aurais évidemment jamais mis ce tweet. Si ça rend malade les gens, tant pis, passons à autre chose parce que c’est pas du tout mon truc... merci. Je ne dirai rien du tout la prochaine fois, assurément » a-t-il expliqué. Et alors que certains supporters ont traduit la devinette « de l’or en barre » par le possible recrutement d’Andy Delort grâce à un jeu de mot tordu, le journaliste a confirmé à demi-mot que son information concernait l’attaquant de Montpellier. « J’ai compris que le foot, ça n’intéressait en fait absolument personne. Croyez-vous que quelqu’un s’excusera si Delort signe bien à l’OM ? Bien sûr que non ! Pour quoi faire ? Je vous laisse... ». Le mystère reste total, mais il semblerait donc qu’en plus de Gaëtan Laborde, Marseille s’intéresse à l’autre tonton flingueur de l’attaque du MHSC, à savoir Andy Delort…