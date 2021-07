OM : Un deal cadeau pour Benedetto, Longoria s'agace

Dans : OM.

Bien parti pour débuter la saison sous le maillot de l’OM tant qu’Arkadiusz Milik ne sera pas rétabli, Dario Benedetto a bien compris que son avenir ne se situait pas à Marseille.

L’Argentin aimerait pourtant avoir à nouveau dans sa chance dans la nouvelle version de la formation provençale, qui risque d’être beaucoup plus dynamique et dangereuse que la saison passée. Mais malgré son amour pour les joueurs sud-américains, Jorge Sampaoli ne mise pas sur lui, et préférerait recruter un joueur comme Giovanni Simeone pour épauler Milik devant. Le message est passé auprès de Benedetto, qui se prépare à faire ses valises dans le courant du mois d’août. Mais il reste à connaitre le point de chute. Deux clubs ont principalement été cités, mais il n’est pas certain que cela se joue réellement entre Elche et Sao Paulo.

Le club espagnol ne fait pas rêver l’avant-centre de l’OM. En revanche, les discussions ont bien lieu avec la formation brésilienne. ESPN dévoile même qu’un accord est tout proche pour un prêt, mais Sao Paulo demande qu’une partie du salaire de Benedetto soit pris en charge, ce que Pablo Longoria refuse totalement annonce La Provence. Autant dire qu’il n’y a pour le moment pas de débouché immédiat de prévu dans ce dossier, surtout que l’OM se dit qu’il peut encore utiliser l’Argentin pour quelques semaines, tant que le Polonais ne sera pas opérationnel. Toujours aussi actif, le président marseillais a décidé d’ouvrir ses réseaux pour essayer de placer Benedetto dans un autre club, où il pourrait avoir une offre capable de satisfaire tout le monde. Tout reste donc à faire, même si le départ de l’ancien de Boca Juniors pourrait avoir son importance, car le dossier Simeone est toujours à l’arrêt, faute de place dans l’effectif olympien.