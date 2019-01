OM : Un cador veut piocher à Marseille dans le money-time du mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Liga.

Buteur contre Monaco il y a une semaine, Maxime Lopez a enchaîné avec deux bonnes prestations à Saint-Etienne puis sur la pelouse de Caen. Plutôt complémentaire avec Kevin Strootman, le jeune Marseillais est de nouveau un titulaire en puissance aux yeux de Rudi Garcia. Et cela n’a échappé à personne en Espagne, où sa cote est au plus haut depuis quelques semaines. Ainsi, le quotidien andalou El Desmarque affirme que le FC Séville observe avec attention les performances du joueur. Au point d’envisager une offensive dans le money-time du mercato ? C’est possible…

Effectivement, Maxime Lopez ne serait autre que le plan B du FC Séville, en cas d’échec avec Naples dans le cadre du transfert de Marko Rog. Les positions seraient d’ailleurs très éloignées entre le club italien et l’état-major de Séville, puisque Aurelio De Laurentiis réclame 25 ME pour son joueur. Une somme que l’actuel 4e de Liga n’est pas prêt à mettre sur la table, raison pour laquelle la piste Maxime Lopez est creusée. Reste qu’il apparaît aujourd’hui hautement improbable que Jacques-Henri Eyraud accepte de vendre son joueur. Pour des raisons sportives bien-sûr, mais également pour des raisons politiques et symboliques…