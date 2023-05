OM : Payet gifle Cahuzac, il risque très gros !

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Samedi soir dernier, l'OM s'inclinait sur la pelouse du RC Lens. Buteur en fin de rencontre, Dimitri Payet a lui échappé de peu au carton rouge.

L'OM a la gueule de bois depuis samedi soir et sa défaite sur la pelouse de Bollaert contre le RC Lens. Les Phocéens sont désormais troisièmes de Ligue 1 et n'ont plus leur destin en main concernant la place de dauphin du Paris Saint-Germain. Les hommes d'Igor Tudor auront alterné le bon et le moins bon contre les Sang et Or. Si l'arbitrage n'a pas été en leur faveur sur l'ouverture du score refusée à Alexis Sanchez, Clément Turpin et la VAR ont cependant été beaucoup plus cléments concernant Dimitri Payet. En première période, une altercation a eu lieu près du banc de touche de l'OM, après que Facundo Medina a balancé un ballon sur des joueurs marseillais en dehors du terrain. De quoi faire pester certains à Marseille, dont Dimitri Payet, qui a eu un geste déplacé sur Yannick Cahuzac.

Payet est allé trop loin

Dans l'altercation, un membre du staff de l'OM et Yannick Cahuzac ont pris un carton rouge. L'ancien milieu de terrain a payé son agressivité. Mais cette dernière peut s'expliquer par le fait que Dimitri Payet l'a tout bonnement giflé... Un geste grave mais qui est passé inaperçu pour le corps arbitral. Pas pour Franck Haise et Loïs Openda, qui n'ont pas compris pourquoi Clément Turpin n'était pas aller voir la VAR. Si la commission de discipline se saisit de son cas, Payet pourrait le payer cher. Car un tel comportement peut valoir plusieurs matchs de suspension.

Pas une bonne manière de finir son aventure à l'OM, lui dont on dit qu'il quittera le club à l'issue de la saison. Réponse dans les prochaines heures pour l'ancien de Nantes, qui aura néanmoins apporté lors de son entrée en jeu contre Lens en réduisant la marque et en proposant plus de précision technique. Selon La Provence, la commission de discipline de la LFP a été avertie ce lundi pour le geste de Payet sur Cahuzac et se réunira jeudi.