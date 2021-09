OM : Un buteur en janvier, Longoria en mission !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Cet été, l’Olympique de Marseille a réalisé un mercato flamboyant. Pablo Longoria n’a cependant pas réussi à recruter une doublure à Arek Milik.

Avec le départ de Dario Benedetto à Elche, l’OM était à la recherche d’un attaquant en fin de mercato. Le nom d’Andy Delort avait été soufflé à Jorge Sampaoli, lequel était totalement pour la venue de l’international algérien de Montpellier… qui s’est finalement engagé en faveur de l’OGC Nice. Refusant à céder au célèbre « panic-buy », Pablo Longoria a pris la décision de ne pas recruter d’avant-centre dans la précipitation. Marseille peut donc compter à ce poste d’avant-centre sur Arkadiusz Milik, toujours à l’infirmerie, Bamba Dieng, et Dimitri Payet, qui dépanne avec réussite à ce poste depuis le début de la saison. Jorge Sampaoli s’en contentera, mais pour combien de temps ?

Longoria à la recherche de l'oiseau rare

A en croire les informations relayées en ce début de semaine par Futbol Frances, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a sondé Pablo Longoria afin de savoir s’il était possible de se mettre dès à présent en quête d’un renfort offensif dans l’optique du mercato hivernal. Pablo Longoria, homme de défis, a bien évidemment fait savoir à son entraîneur qu’il était déjà sur le coup et qu’il tenterait de lui offrir un attaquant au mois de janvier, sans rien lui promettre pour autant. Il faut dire que les bonnes opportunités sont rares en cours de saison, encore plus à ce poste si difficile d’attaquant. De plus, dans le cas où Payet continuerait à performer en attaque et si Milik revient en grande forme, alors Pablo Longoria pourrait temporiser et se dire que finalement, un renfort au poste de numéro neuf n’est pas si urgent que cela. Tout dépendra en réalité des performances de l’OM en Ligue 1 mais également en Ligue Europa lors de cette première partie de saison…