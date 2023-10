Il quitte l'OM, Ribalta a fait craquer McCourt

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pablo Longoria a beau avoir décidé de rester à la présidence de l'OM, après avoir menacé de partir suite au clash avec les Ultras, il va perdre un de ses plus proches conseillers.

Officiellement directeur du football de l’Olympique de Marseille, où il est arrivé en juillet 2022 à la demande de Pablo Longoria, avec qui il avait déjà travaillé à la Juventus, Javier Ribalta va quitter ses fonctions dans les prochains jours. L’Espagnol, âgé de 43 ans, n’a pas apprécié les propos tenus par les Ultras de l’OM lors de la fameuse réunion de début septembre, et après une petite pause en Suisse, et son retour à Marseille, il a fini par convaincre Barry Cohen, président du conseil de surveillance du club phocéen et proche de Frank McCourt, qu’il était inutile d’insister et que son choix était fait. Anthony Clément, journaliste de L’Equipe, le confirme, si David Friio, le directeur sportif de l’OM va rester, la fin de contrat de Javier Ribalta est imminente.

L'OM va changer d'organigramme

« Personne ne l'en empêchera et son départ est donc dans les tuyaux, en attendant un réajustement officiel de l'organigramme qui est attendu dans les prochains jours », précise le journaliste. Une énième révolution de palais, alors que les rumeurs s'intensifient sur un éventuel changement de propriétaire à l'Olympique de Marseille. Quoi qu'il en soit, la trêve internationale arrive au bon moment, Pablo Longoria ayant un peu de temps pour réinstaller une nouvelle équipe autour de lui, sans que l'on sache pour l'instant qui va hériter du rôle de directeur du football de l'OM à la place de Javier Ribalta. Car le départ de ce dernier est tout sauf anodin, Ribalta ayant un oeil plus qu'aiguisé sur le marché des transferts, ce que personne ne peut contester à Marseille ou dans les autres clubs de Ligue 1. De son côté, RMC annonce que Frank McCourt pourrait profiter de cette séquence pour mettre un grand coup de balais lors d'une réunion à laquelle le propriétaire américain de l'OM devraite cette fois assister. Wait and see.