Mercato OM : Dario Benedetto enfin d’accord pour partir !

Depuis le début du mercato, Dario Benedetto est gentiment poussé vers la sortie par Pablo Longoria, le président de l’OM.

Et pour cause, l’ancien attaquant de Boca Juniors ne semble pas vraiment entrer dans les plans de Jorge Sampaoli pour la saison à venir. Très peu utilisé par l’entraîneur de Marseille en fin de saison dernière, Dario Benedetto a débuté le championnat sur le banc des remplaçants, dimanche soir contre Montpellier en clôture de la première journée de Ligue 1. Son principal concurrent, Arkadiusz Milik, est pourtant en phase de reprise. Mais face au MHSC, Jorge Sampaoli a préféré aligner Dimitri Payet dans un rôle de faux numéro neuf. Devant un tel constat, Dario Benedetto pourrait enfin se laisser convaincre par un départ.

Le Betis Séville, cette fois c'est la bonne ?

Et selon les informations obtenues par le journal AS, un club espagnol tient la corde pour accueillir « Pipa ». Ces dernières semaines, il a souvent été question d’un transfert à Elche ou d’un prêt à Sao Paulo pour l’attaquant de l’Olympique de Marseille. Mais ces deux destinations n’avaient pas forcément les faveurs de Dario Benedetto. Le buteur de 31 ans est en revanche beaucoup plus ouvert à l’idée de rejoindre le Betis Séville, qui a manifesté son intérêt pour le recruter sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Qualifié pour la prochaine édition de l’Europa League, à l’instar de l’OM, le club dans lequel évolue Nabil Fekir s’est rapproché de Pablo Longoria pour discuter de Dario Benedetto.

L’objectif du Betis Séville est de se séparer de Loren Moron et de faire de Benedetto le principal concurrent de Borja Iglesias, l’actuel titulaire en attaque. Pour la première fois, le n°9 de l’Olympique de Marseille est donc ouvert à un départ, ce qui pourrait faire les affaires de Pablo Longoria. Car avec le départ de ce gros salaire (plus de 200.000 euros par mois), le président espagnol pourrait avancer sur des pistes en stand-by tels que Lirola ou Wass. Il sera par ailleurs intéressant de voir si Dario Benedetto sera remplacé, alors que figure dans l’effectif Arkadiusz Milik ou encore Bamba Dieng au poste d’avant-centre.