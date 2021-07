OM : Un Brésilien à 8 M€ en doublure de Milik ?

Dans : OM.

A la recherche d’un attaquant pour épauler Arkadiusz Milik la saison prochaine, l’Olympique de Marseille serait toujours intéressé par Willian José. Mais malgré son prêt décevant à Wolverhampton, le joueur appartenant à la Real Sociedad a toujours une cote élevée sur le marché des transferts.

Le mercato de l’Olympique de Marseille est loin d’être terminé. Sans compter les départs souhaités, le président Pablo Longoria tente de renforcer les deux côtés de sa défense. Et pendant ce temps-là, le dirigeant espagnol s’active aussi pour trouver la doublure du Polonais Arkadiusz Milik. Il pourrait s’agir de Willian José dont le nom réapparaît dans l’actualité mercato du club phocéen.

L’attaquant sous contrat avec la Real Sociedad jusqu’en 2024 intéresserait toujours l’Olympique de Marseille, apparemment pas refroidi par sa demi-saison décevante en prêt à Wolverhampton, avec qu’il n’a inscrit qu’un but. Il faut dire que le Brésilien de 29 possède encore une certaine cote sur le marché des transferts. La preuve, Krasnodar, le Besiktas et surtout Trabzonspor aimeraient relancer Willian José. Ce dernier club turc ferait même le forcing dans les discussions avec la Real Sociedad, dont le président Jokin Aperribay confirmait récemment des échanges en cours.

Benedetto et Dieng en attendant mieux

« Nous sommes en discussion avec plusieurs équipes, indiquait le patron de la Real. On verra comment se passeront les négociations avec elles et avec les agents du joueur. Si elles se passent bien, Willian José quittera le club. Nous sommes tranquilles, son départ n'est pas urgent. » Un message notamment adressé à Trabzonspor qui aimerait conclure un transfert aux alentours de 5-6 millions d’euros. Alors que selon Mundo Deportivo, le pensionnaire de Liga réclamerait 8 millions d’euros pour Willian José. Peut-être un peu cher pour une doublure à l’Olympique de Marseille, qui ne s’est pas encore séparé de l’Argentin Dario Benedetto. Et qui peut compter sur le jeune Bamba Dieng.