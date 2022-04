L'OM rend les armes, le dossier Saliba s'enflamme

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Si l’OM espérait un miracle dans le dossier William Saliba, c’est désormais à oublier vue la proportion que prend l'international français.

Arsenal se mord encore les doigts d’avoir laissé filer, trois saisons de suite tout de même, le défenseur central désormais international français grâce à ses performances sous le maillot marseillais. A Saint-Etienne, puis à Nice et enfin à l’OM, le joueur formé dans le 93 a montré qu’il savait saisir sa chance en Ligue 1, et attend de l’avoir à Arsenal. Mais pour Mikel Arteta, malgré ses discours rassurants auprès des fans qui se demandent comment leur club a rejeté trois fois William Saliba, rien n’est acquis pour l’avenir du défenseur tricolore. Toutefois, une seule certitude, son désir de rester à l’OM sera difficile à concilier avec sa valeur marchande en constante augmentation. Selon Sky Sports, l’Atlético Madrid surveille désormais l’ancien de l’ASSE, et compte bien profiter de l’indécision d’Arsenal pour frapper fort.

35 millions d'euros pour Saliba

En effet, William Saliba pourrait bien se lasser de voir que Mikel Arteta ne compte pas vraiment sur lui, alors que la charnière composée de Ben White et Gabriel devrait être reconduite la saison prochaine. Son départ n’est donc pas exclu, mais à un montant très loin des moyens que peut avoir l’OM en stock. En effet, Arsenal serait prêt à discuter d’un transfert si jamais 35 millions d’euros étaient mis sur la table. Pas mal pour un joueur qui n’a pas disputé un seul match de Premier League et avait été recruté 29 millions d’euros il y a trois ans. En tout cas, ses différents prêts en France auront au moins eu le mérite de lui faire prendre de la valeur, même si une suite de carrière en Liga chez le rugueux Atlético de Madrid pourrait lui permettre de compléter encore plus sa palette défensive, lui qui est parfois pris par sa propre facilité, notamment dans la relance. De quoi en faire un défenseur international en puissance pour les années à venir chez les Bleus ?