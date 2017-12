OM : Un ancien au salaire XXL tape à la porte de l'OM

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Champion de France avec l’Olympique de Marseille en 2010, Stéphane Mbia a laissé un excellent souvenir dans la cité phocéenne.

Il faut dire que l’international camerounais formait une défense de fer avec Souleymane Diawara devant Steve Mandanda. Désormais en Chine, du côté du Hebei China Fortune, l’ancien milieu défensif du FC Séville n’exclu pas un retour en France. Sur l’antenne de SFR Sport, il a même clairement ouvert la porte à un retour dans son « club de cœur », Marseille.

« Si l'OM m'appelait, pourquoi ne pas revenir ? Pour cela, il faudrait entrer en contact et se mettre d'accord avec le Hebei China Fortune, mais ça reste mon club de cœur. Un retour en Europe ? Ça se négocie, avec le club et mon agent. Il faut trouver un accord, pour pourquoi pas un retour en Europe, oui. La porte est ouverte » a-t-il confié alors qu’il lui reste un an de contrat en Chine. A la recherche d’une doublure à Luiz Gustavo, le club olympien, qui viserait Maxime Gonalons, sera-t-il intéressé ? Peut-être, mais les émoluments conséquents du joueur pourraient être un frein…