OM : Gonalons à Marseille, Zubi et Garcia disent oui !

Maxime Gonalons a quitté son club de toujours lors du dernier mercato, mais l'ancien capitaine de l'Olympique Lyonnais n'a pas réellement réussi à se faire une grosse place à l'AS Roma. Alors que Jean-Michel Aulas et Maxime Gonalons s'égratignent à distance, le retour du milieu de terrain est évoqué ce mardi dans France-Football. En effet, l'hebdomadaire footballistique affirme que l'Olympique de Marseille pourrait faire signer Maxime Gonalons lors du mercato d'hiver.

« Rudi Garcia a regardé du côté de l’AS Roma, son ancien club, où la situation de Maxime Gonalons l’interpelle. L’ancien capitaine de Lyon n’a fait qu’une dizaine d’apparitions et est sous contrat jusqu’en juin 2021. L’OL l’avait cédé pour 5 ME et il y a peut-être une belle affaire à la clé avec ce milieu d’expérience qui peut aussi dépanner en défense centrale. Le club phocéen s’activera sur cette piste s’il arrive à se séparer de Grégory Sertic, qui revient de blessure et est en contact avec Orlando City », explique France-Football. Le come-back improbable de Maxime Gonalons en Ligue 1 à l'OM ferait probablement couler beaucoup d'encre...et de nombreux messages sur Twitter.