OM : Un 9 de gala à Marseille, Radonjic sacrifié malgré lui ?

Dans : OM.

Après avoir bouclé la venue de Pol Lirola, prêté avec option d’achat par la Fiorentina, l’OM souhaite impérativement s’offrir un attaquant d’ici le 31 janvier.

Ces derniers jours, le nom d’Arkadiusz Milik est revenu en boucle à l’Olympique de Marseille. Si l’espoir demeure toujours dans le dossier de l’international polonais, il est clair qu’il ne sera pas aisé pour le club phocéen de boucler la venue de l’attaquant de Naples, estimé à près de 15 ME par son président Aurelio De Laurentiis. Décrit comme un dénicheur de talent aimant multiplier les pistes, Pablo Longoria a d’autres cordes à son arc. C’est le moment de le prouver puisque selon les informations de La Provence, le dossier de l’attaquant est plus que jamais la priorité de l’Olympique de Marseille dans cette deuxième partie de mercato.

Et à en croire le média régional, le départ d’un joueur tel que Nemanja Radonjic, pourtant titulaire contre Montpellier et Dijon, pourrait faire avancer le dossier du numéro neuf, même si ce lundi le joueur de l'OM a nié un possible départ durant ce mercato de janvier. « Le buteur, ce sera la priorité des prochains jours pour Longoria, même si la marge de manœuvre reste limitée sur le plan financier. Dans le même temps, d’autres dossiers sont sur le feu. Dans le sens des départs, puisque des éléments tels que Nemanja Radonjic ou Duje Caleta Car peuvent être sollicités » écrit le journaliste Alexandre Jacquin, pour qui le Serbe et le Croate sont deux joueurs suivis par plusieurs clubs européens dans l’optique de ce mercato hivernal. Reste maintenant à voir si Pablo Longoria sera en mesure de recruter un avant-centre, même si aucun départ ne venait s’ajouter à celui de Kevin Strootman. Pour rappel, le Néerlandais va être prêté sans option d’achat au Genoa avec partage du salaire entre l’OM et le club italien.