OM : Saliba la nouvelle cible de Longoria

Afin de renforcer la défense de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria souhaite trouver un accord avec Arsenal pour se faire prêter William Saliba.

Les vols entre Marseille et Londres devraient s’intensifier dans les prochaines semaines, puisque du côté de l’OM on a visiblement le désir de faire des affaires avec Arsenal lors du prochain mercato. Outre le dossier Mattéo Guendouzi, qui a déjà trouvé un accord avec le club phocéen pour la saison prochaine dans l’attente d’un accord entre les deux clubs, L’Equipe affirme que Pablo Longoria souhaite également que Mikel Arteta et les Gunners disent oui à un prêt de William Saliba à l’Olympique de Marseille. Transféré de l’AS Saint-Étienne à Arsenal en 2019 pour 30ME, mais prêté une saison aux Verts, le défenseur central de 20 ans a ensuite rejoint le club londonien, mais après six mois, Arsenal l’a cette fois prêté à Nice où il a fini cette saison 2020-2021. De retour en Angleterre, et à trois ans de la fin de son contrat, William Saliba a conscience que sa carrière chez les Gunners est très mal engagée et il pourrait accepter un nouveau prêt.

C’est ce dont l’Olympique de Marseille veut profiter, l’OM n’envisageant pas le transfert du défenseur, mais un prêt. Et si les négociations ont commencé avec Saliba, pour l’instant le dossier n’est pas encore ficelé, Pablo Longoria avançant ses arguments pour convaincre le joueur de rejoindre l’équipe provençale, avant ensuite de lancer des discussions avec les dirigeants d’Arsenal. Le président marseillais sait que Mikel Arteta ne s'opposera pas à une telle opération, et la venue du défenseur central français serait forcément une très belle affaire pour l'Olympique de Marseille, dont la défense n'a pas toujours été le point fort cette saison. Pour William Saliba, il doit évidemment y avoir une certaine amertume de ne pas réussir à s'installer à Arsenal, mais à 20 ans l'ancien stéphanois a encore de longues années devant lui.