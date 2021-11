OM : Uber Eats va régaler les caisses de Marseille !

Dans : OM.

Par Baptiste Mulatier

Après avoir prolongé son contrat avec la Ligue 1, Uber Eats discute désormais avec l’OM. Bastien Pahus, General Manager du groupe en France, évoque le partenariat avec le club phocéen.

Uber Eats veut frapper fort. La spécialiste de la livraison de plats cuisinés a prolongé la semaine dernière de deux ans son contrat de naming avec la Ligue 1. Les deux parties sont désormais liées jusqu’en 2024. Et selon L’Equipe, Uber Eats versera 16 et 17 ME sur les deux prochaines saisons à la Ligue 1. Ce premier accord signé, la société américaine veut désormais en trouver un autre avec l’Olympique de Marseille. Sponsor maillot du club de la cité phocéenne depuis 2019, Uber Eats veut également prolonger l’association. Car à l’heure qu’il est, le contrat prendra fin au terme de cette saison 2021-2022. Bastien Pahus, General Manager Uber Eats France, évoque clairement pour SportBuzzBusiness.fr la volonté de son groupe d’étendre le bail avec l’OM.

« Nous sommes actuellement en discussion avec l’OM »

« Nous sommes partenaire du club phocéen et sponsor maillot de l’Olympique de Marseille depuis juin 2019 et ce jusqu’à la fin de la saison actuelle (mai 2022). Nous avons à cœur de continuer à être au plus près des fans pour les belles soirées de football qui nous attendent. Nous sommes actuellement en discussion avec le club. L’OM nous offre un rayonnement dans toute la France, car il y a environ 10 millions de fans de Marseille dans le pays. L’OM est un club iconique et historique en France et l’un des clubs préférés des Français avec plus de 10 millions de supporters, une vraie communauté et une marque à part entière », a assuré Bastien Pahus. L’OM peut espérer négocier un meilleur montant annuel, actuellement d’environ 5 ME. Les prochaines semaines s’annoncent décisives.