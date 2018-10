EL : L'OM boit le calice jusqu’à la lie contre la Lazio Rome

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe, Serie A.

Orange Vélodrome.

OM - Lazio Rome : 1-3.

Buts : Payet (86e) pour l'OM ; Wallace (10e), Caicedo (59e) et Marusic (90e) pour la Lazio Rome.

Pour son troisième match de la saison en Europa League, l'Olympique de Marseille a pratiquement déjà dit adieu à une qualification en perdant contre la Lazio Rome (1-3)...

Après sa défaite contre Francfort et son nul contre Limassol, le club phocéen n'avait pas d'autre choix que de gagner dans un Vélodrome à huis clos partiel pour rester en vie. Mais c'est la Lazio qui partait de la meilleure des manières avec une première réalisation de Wallace de la tête sur un corner mal jugé par Mandanda (0-1 à la 10e). Jusqu'à la pause, Marseille pliait, mais ne rompait pas définitivement sur des occasions de Caceres (18e) et d'Immobile (22e, 32e).

Sauf qu'après la mi-temps, et malgré des opportunités de Sanson (56e) et de Luiz Gustavo (58e), l'OM encaissait un second but... Sur une contre-attaque rondement menée, Caicedo gagnait son face-à-face avec Mandanda (0-2 à la 59e). Suite à ce coup de massue, la troupe de Rudi Garcia tentait de relever la tête avec Luiz Gustavo (70e,72e), et c'est finalement Payet qui redonnait espoir à son club en trompant Strakosha sur un coup-franc direct (1-2 à la 86e). Mais Marusic tuait le finalement le suspense sur un exploit individuel (1-3 à la 90e)...

Avec un seul point pris à la mi-parcours, l'OM est tout proche de l'élimination en C3. Dernier du Groupe H à cinq unités de son adversaire du soir, et à huit longueurs du leader Francfort, vainqueur contre l'Apollon (2-0), Marseille devra faire un sans-faute pour espérer aller en seizièmes de finale, à commencer lors de son prochain déplacement européen à Rome le 8 novembre.