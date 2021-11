Dans le rouge, Uber met le paquet sur la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Sponsor de la Ligue 1 depuis la saison 2020-2021, Uber Eats va renouveler son expérience pour les deux prochaines saisons. Malgré ses difficultés financières.

La société de livraison de repas à domicile ou au travail a visiblement convaincu la LFP de continuer l’aventure. Un nouveau contrat vient d’être approuvé par le conseil d’administration de la Ligue, et ce jusqu’en juin 2024. Et l’instance tout comme les clubs peuvent se féliciter de cette belle opération, puisque le contrat précédent avec Conforama montait à 8 millions d’euros. Désormais, ce sont 15 millions d’euros qui tomberont chaque année pour associer le nom de la société californienne à notre championnat. Des montants similaires à ceux qui sont évoqués en Italie et en Espagne, les deux autres grands championnats sponsorisés en Europe.

Uber perd toujours de l'argent

Une stratégie offensive pour Uber, qui peine à afficher des bénéfices en France et dans le monde depuis 10 ans, mais investit quand même pour son image. La plateforme voit son chiffre d’affaire augmenter et ses pertes baisser, même si la rentabilité n’est toujours pas de mise. Elle est espérée pour 2022 et ce nouveau contrat montre la volonté d’aller de l’avant pour Uber Eats. Les publicités avant, pendant les mi-temps et après les matchs, pour Uber Eats sont donc loin d’être terminées à la télévision, ainsi que la forte présence aux abords des stades.

La société de livraison de repas a donc décidé de miser très gros sur le football, puisque Uber Eats est également sponsor maillot de l’OM depuis 2019, et ce jusqu’à la fin de la saison pour le moment.