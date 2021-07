OM : Trop exigeant, Sampaoli va perdre tous ses joueurs

Dans : OM.

Inquiet pour la santé des joueurs, Rolland Courbis prédit une véritable hécatombe la saison prochaine. Surtout du côté de l’Olympique de Marseille dont l’entraîneur Jorge Sampaoli impose un rythme déjà très élevé pendant la préparation.

Entre l’arrêt des compétitions lié à la crise sanitaire, l’enchaînement de deux saisons et les compétitions internationales, on peut dire que le calendrier a été chamboulé depuis plus d’un an. Difficile pour les joueurs de profiter de réelles vacances. Ou même d’effectuer une préparation physique normale. C’est pourquoi Rolland Courbis a lancé un avertissement sur la santé des acteurs qui, selon lui, seront victimes d’un nombre incalculable de blessures la saison prochaine.

« Je pronostique, dans les six mois à venir, un record de blessés qui sera sans précédent. Dans le sport en général, pas seulement dans le foot, a annoncé le technicien contacté par Le 10 Sport. Tout simplement parce que depuis bientôt deux ans, il n’y a eu aucun équilibre dans les préparations physiques. Entre les coupures, les redémarrages à zéro, les montées en puissance, etc… Mais on va dans le mur ! A RMC, pour me taquiner, certains m’appellent Docteur Courbis. Cette fois, j’espère me tromper, mais je prédis une belle hécatombe et des infirmeries pleines. »

Courbis s’en prend à Sampaoli

« Et si certains clubs ont pris l’habitude de dire "il faut doubler les postes", moi je dis qu’ils feraient peut-être mieux de les tripler, a conseillé l’ancien coach marseillais. Et quand je vois des clubs comme l'OM, qui font des matchs de préparation tous les trois jours... Mais tu t'entraînes quand ? Et les joueurs, ils se reposent quand ? Jorge Sampaoli est sûrement un très grand entraîneur, mais le niveau de sa préparation et l'intensité qu'il demande, c'est de la folie dans le contexte actuel. J'ai très peur pour la suite, pour les joueurs... » D'autant que Marseille, qualifié pour l'Europa League, jouera souvent plusieurs matchs par semaine.