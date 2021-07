OL : Sampaoli fait triper Peter Bosz

Dans : OL.

Séduisant depuis le début de la préparation, l’OL s’imprègne peu à peu de la philosophie de son nouvel entraîneur Peter Bosz.

L’ancien coach de l’Ajax Amsterdam, du Bayer Leverkusen et du Borussia Dortmund est un homme aux idées très claires. Porté vers l’offensive, Peter Bosz joue le plus souvent en 4-3-3 et exige de ses joueurs qu’ils aient toujours la possession du ballon. Son style de jeu spectaculaire est parfois à risque, mais c’est précisément cela que Peter Bosz apprécie. Dans une interview accordée au journal L’Equipe, l’entraîneur néerlandais de l’OL en a dit davantage sur son style et sur ses modèles. En plus de citer Marcelo Bielsa et Pep Guardiola, Peter Bosz a glissé le nom d’un certain Jorge Sampaoli, en place à l’Olympique de Marseille.

« J'aimerais avoir le ballon car comme le dit Johan Cruyff, quand vous l'avez, l'adversaire ne peut pas marquer. C'est simple mais vrai. Je veux des joueurs qui ne perdent pas le ballon. Et quand tu as des joueurs bien placés, tu peux le récupérer plus vite. Toute équipe qui défend est compacte et ça dure environ 5 secondes pour qu'elle se remette en position sur la largeur. Donc il faut récupérer la balle avant ces 5 secondes car ça devient plus compliqué ensuite » explique Peter Bosz avant d’évoquer Bielsa, Guardiola et Sampaoli. « Guardiola était un joueur de Cruyff et il en parle toujours. J'ai connu Albert Capellas qui a été huit ans à la Masia. Et il m'a dit : "La philosophie du Barça, c'est Cruyff. Il y a des entraîneurs que j'aime. Je suis très curieux de voir Jorge Sampaoli à Marseille et Marcelo Bielsa à Leeds. J'aime l'intensité de leurs équipes. Quand tu vois comment les attaquants et les milieux pressent à Leeds... J'aime quand on peut voir la signature d'un entraîneur. Avec Bielsa, c'est ça. Et le Séville ou le Chili de Sampaoli, c'était ça ». Cela promet du spectacle en Ligue 1 la saison prochaine, entre Sampaoli et Peter Bosz, sans oublier Pochettino, Kovac et les autres.