OM : Trop de milieux, Strootman reste, Gueye s'en va

Arrivé au début de l’été, Pape Gueye ne devrait pas disputer cette saison avec l’Olympique de Marseille.

Le jeune milieu de terrain qui avait signé à Watford avant de finalement atterrir à l’OM n’a pas vraiment pu se montrer malgré quelques épisodes intéressants en préparation. La signature de Michael Cuisance, attendue ce lundi, va provoquer une réaction en chaine à Marseille, où on estime que posséder sept milieux de terrain n’est pas nécessaire pour cette saison. Si l’idéal serait de voir Kevin Strootman partir, ce ne sera pas le cas et le Néerlandais va encore jouer les utilités cette saison. Des contacts ont eu lieu en Premier League, sans que cela ne débouche à des offres concrètes.

Même chose pour Maxime Lopez, qui n'a pas de courtisans suffisamment avancés pour laisser imaginer un transfert dans les prochains jours. Cela fait déjà du monde derrière les titulaires potentiels que sont Sanson, Rongier, Kamara et donc Cuisance. Résultat, Pape Gueye va être la victime de ce surnombre et rejoindre dans les prochaines heures une formation de Ligue 1. Deux clubs se sont immédiatement mis sur les rangs, avec Bordeaux et Dijon, révèle Téléfoot, pour qui l’opération sera vite finalisée. Même si avec cette possibilité, d’autres clubs pourraient venir arracher Gueye dans la dernière ligne droite, histoire de se renforcer avec un joueur qui a montré avec Le Havre de belles qualités en Ligue 2.