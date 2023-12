L'OM est nul, Jérôme Rothen calme l'enflammade

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a pris le meilleur du Stade Rennais ce dimanche en Ligue 1. Mais malgré la victoire, les observateurs ne sont pas du tout rassurés par le visage montré par les hommes de Gennaro Gattuso.

Gennaro Gattuso l'a bien souligné après la victoire de son équipe contre Rennes ce dimanche soir : le compte n'y est pas. L'entraineur italien est conscient des lacunes de son collectif, qui a tout de même fait le travail pour repartir de l'avant en Ligue 1. Mais le retard accumulé est déjà conséquent et il faudra faire bien plus avant d'espérer pouvoir entamer une série cohérente. C'est du moins ce que pense Jérôme Rothen, pas du tout convaincu par ce qu'il voit de la part de l'OM depuis quelques semaines.

L'OM encore loin du compte ?

🗣️💬 "Il n'y pas de quoi s'extasier après ces deux victoires. Marseille est en grande difficulté. Dans le jeu, c'est très insuffisant"



🔵⚪️ @RothenJerome n'est toujours pas convaincu par l'OM cette saison. pic.twitter.com/68joCTClIi — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) December 4, 2023

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a en effet pas été tendre avec les Phocéens, les invitant à se réveiller le plus rapidement possible sous peine de connaitre de grosses désillusions. « Comme les joueurs et les dirigeants l'ont constaté, il n'y a pas de quoi s'extasier. Marseille est en grandes difficultés. Tant mieux qu'ils aient gagné sinon, lls auraient regardé en bas. Mais malgré tout, c'est très insuffisant ce qu'ils font dans le jeu. Ils sont tombés sur une équipe amorphe offensivement. Dans le jeu, tactiquement et techniquement, c'est très faible. Ils marquent sur un penalty donné par Rennes. Mais sinon, c'est le néant total. Les milieux de terrain de Rennes se sont régalés sur l'ensemble du match. Tant mieux pour les Marseillais parce qu'ils défendent mal. Ils sont très moyens et pour espérer une série, il faudra plus de personnalité et corriger beaucoup de choses. Il y a beaucoup de manques. J'ai du mal à voir les progressions de certains. Ils sont faibles », a notamment indiqué Jérôme Rothen, pas du tout rassuré par le visage affiché par l'OM malgré ses deux derniers succès au Stade Vélodrome.