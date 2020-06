OM : Trois ventes annoncées, et Mitroglou ça ne compte pas

Dans : OM.

Le président marseillais a dévoilé son plan pour cet été sur le marché des transferts.

Le marché des transferts français n’ayant pour le moment pas servi à grand chose, l’OM va attendre le mois de juillet pour en savoir plus sur les contours de sa prochaine équipe. Pour le moment, les rumeurs concernant les recrues risquent de rester en l’état, à l’image de ce qui se trame avec M’Baye Niang. En effet, le club provençal n’a clairement pas les moyens d’acheter un joueur à plus de 15 ME, même s’il se plait à entretenir la flamme pour agir quand, et si, il en aura les moyens. Du côté des ventes, RMC dévoile que ce lundi, Jacques-Henry Eyraud s’est adressé à une partie du personnel du club pour faire le point sur le déroulement de l’été, et a ainsi reconnu que plusieurs départs majeurs auraient lieu.



« Il y a eu lundi une discussion entre le président de l’OM et certains salariés du club pour faire le point sur la situation notamment par rapport au fair play financier. Il a expliqué que le but c’était de vendre deux trois joueurs maximum et de ne pas déstabiliser tout un effectif. Et donc, on peut deviner et lire entre les lignes que ce sera trois joueurs « bankable ». Vendre Mitroglou et Germain ça ne suffira évidemment pas pour renflouer les caisses. Il a par ailleurs répété que ce ne sera pas les soldes à l’OM cet été », a confié le correspondant de RMC à Marseille. Un plan qui correspond aux besoin de l’OM, qui a besoin de quelques ventes pour dégraisser, mais va aussi devoir concéder des départs de titulaires comme Caleta-Car, Sarr, Sanson ou Kamara, pour enfin présenter un budget proche de l’équilibre.