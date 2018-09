OM : Trois titularisations, cinq buts, Thauvin grille Mbappé et Neymar

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Au soir de la cinquième journée de Ligue 1 et avant de retrouver l'Europa League la semaine prochaine, l'Olympique de Marseille est deuxième du championnat de France, derrière son ennemi parisien, avec dix points. Un joli départ marqué par une attaque de folie, puisque qu'avec 14 buts inscrits après cinq matchs, le club phocéen bat son total le plus élevé à ce stade depuis 1954. Tout cela grâce à Payet et Mitroglou, mais aussi et surtout grâce à Thauvin.

Auteur d'un doublé ce dimanche soir contre Guingamp (4-0), avec une tête et une belle frappe enroulée pleine lucarne, le champion du monde est désormais le meilleur buteur de L1 avec cinq réalisations. Avec seulement trois titularisations, le joueur de 25 ans dépasse donc les Parisiens Mbappé et Neymar, qui n'ont toutefois pas joué ce week-end. Dimanche prochain dans l'Olympico face à l'OL, Thauvin aura donc à cœur de conserver sa place de leader dans ce prestigieux classement.