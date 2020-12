OM : Trois départs cet hiver, Villas-Boas en rêve

Dans : OM.

André Villas-Boas a donné son accord pour laisser partir trois joueurs. L'identité de ces derniers ne surprendra personne.

Annoncé comme une véritable saignée, le mercato estival 2020 avait finalement été le plus tranquille au monde pour l’OM. André Villas-Boas en position de force et désireux d’avoir un effectif compétitif et quantifiable en vue de la Ligue des Champions, avait eu gain de cause, ne déplorant que le seul départ de Bouna Sarr, contre plusieurs arrivées. Mais maintenant que l’Olympique de Marseille est sorti de toutes les Coupes d’Europe, faut-il s’attendre à des départs de cadres à la moindre offre ? Frank McCourt doit bien avoir fait passer un message en ce sens, histoire de faire rentrer de l’argent dans les caisses en pleine crise sanitaire et financière. Mais pour le moment, ce n’est pas d’actualité, et on parle même d'un avant-centre qui pourrait venir en cas d'unanimité.

André Villas-Boas le sait bien, le fait de voir son équipe très bien marcher en championnat, lui donne encore une fois de crédit pour conserver un effectif inchangé. Toutefois, trois départs ne le chagrineraient pas du tout. Comme l’explique La Provence, si l’attaquant grec Kostas Mitroglou, les remplaçants Christophe Rocchia et Florian Chabrolle devaient partir cet hiver, l’entraineur portugais donnerait son feu vert. Nul doute que ces joueurs inutilisés seraient probablement d’accord pour lancer ou relancer leur carrière ailleurs. Mais il est aussi certain que cela ne changerait pas grand chose aux finances de l’OM, si ce n’est soulager la masse salariale, notamment en ce qui concerne Mitroglou, zéro minute de temps de jeu, mais toujours aux abords du podium des joueurs les mieux payés de l’effectif.