OM : Villas-Boas veut un 9, McCourt est prêt à dire oui

Actuellement en excellente forme en Ligue 1, l'OM pourrait profiter du mercato hivernal pour tenter de se renforcer.

Grâce à son succès face à Monaco (2-1) samedi après-midi, l'Olympique de Marseille a confirmé son excellente dynamique. Actuellement 4e de Ligue 1, les Marseillais pourraient prendre la place de leader en cas de bons résultats face à Nice et Lens, deux matchs en retard qu'ils ont à disputer. Afin de rester compétitif tout au long de la saison, les dirigeants olympiens pourraient tenter de faire des bonnes affaires lors du prochain mercato, comme avec Kenny Lala par exemple. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, André Villas-Boas a expliqué qu'un attaquant pourrait être ciblé pour concurrencer Darío Benedetto et Valère Germain.

« On va regarder ce que le mercato peut nous offrir. On regardera, mais Benedetto se trouve dans un bon moment. Maintenant, si quelque chose lui arrive, on doit avoir plus d'options que Valère Germain. Alors oui, on va regarder. Je ne pense pas qu'on soit interdit d'investissement. Frank McCourt est disponible si on lui présente bien les choses. Mais le mercato sera plus axé sur des départs que sur des investissements. Est-ce que ça m'inquiète ? Non. Tout le monde cherche des cessions à part les Anglais qui sont riches. Est-ce que je crains un départ majeur ? Je n'ai pas cette information » a déclaré le technicien portugais. Sans la moindre compétition européenne à disputer jusqu'à la fin de la saison, l'OM a toutes les cartes en main pour jouer le titre cette saison.