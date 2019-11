OM : Trois défenseurs suspendus, AVB découvre une solution inattendue

Dans : OM.

En déplacement à Toulouse dimanche soir, l’Olympique de Marseille se présentera avec une défense amoindrie. Mais le coach André Villas-Boas a peut-être une solution inédite.

A force de récolter des cartons, jaunes ou rouges, l’Olympique de Marseille en paye les conséquences. Car c’est avec trois suspendus en défense que l’entraîneur André Villas-Boas devra composer pour le match à Toulouse. En plus du latéral gauche Jordan Amavi, Alvaro Gonzalez et Duje Caleta-Car sont en effet privés de cette 14e journée de Ligue 1. Obligeant presque le technicien portugais à redescendre Boubacar Kamara en charnière aux côtés de l’autre jeune Lucas Perrin. Et si « AVB » avait une autre alternative plus expérimentée à sa disposition ? Pour Emmanuel Petit, le milieu défensif Kevin Strootman pourrait très bien évoluer un cran plus bas.

« Kamara et Perrin, c’est une défense centrale vraiment inexpérimentée, a prévenu l’ancien milieu sur RMC. Il y a des postes très importants dans une équipe… Moi, je me pose une question : pourquoi ne pas imaginer Strootman, à l’image d’un Gustavo la saison dernière, redescendre en défense centrale et être associé à Kamara ? Durant ma carrière, j’ai joué défenseur central et milieu défensif. Il y a des choses similaires dans le positionnement pour ces deux postes. Et pour combler un déficit de vitesse, c’est parfois préférable de jouer en défense centrale à condition d’être très intelligent et d’anticiper les mouvements adverses. La défense Kamara-Perrin, ça manque de leadership et d’expérience selon moi. » Cette saison, Perrin n'a joué que trois matchs, dont le dernier à Amiens (défaite 3-1) le 4 octobre.