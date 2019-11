OM : Strootman largué cet hiver, oui mais à une condition

Dans : OM.

Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2023, Kevin Strootman pèse lourd dans les finances du club olympien, avec un salaire mensuel estimé à environ 500.000 euros.

De toute évidence, la priorité de Jacques-Henri Eyraud et d’Andoni Zubizarreta sera de trouver une porte de sortie au Néerlandais lors du prochain mercato hivernal. Assurément, cela ne sera pas chose aisée mais heureusement, l’ancien de l’AS Roma jouit toujours d’une belle cote en Italie. En ce début une semaine, son nom circule notamment du côté du Milan AC. Une porte de sortie qui ne surprendrait pas plus que cela le journaliste italien Simone Rovera, lequel a indiqué dans un entretien accordé au Phocéen qu’il était possible de voir Kevin Strootman poser ses valises en Lombardie… à une condition. Qu’il s’agisse d’un prêt et non d’un transfert définitif.

« On ne peut pas écarter cette possibilité, même si le Milan est dans une situation un peu particulière. Il y a beaucoup de discussions sur l'âge des futures recrues, comme dans beaucoup de clubs, et les dirigeants souhaiteraient mettre un terme au recrutement de joueurs trentenaires. Alors, tout dépend de la manière dont Marseille souhaite se séparer de Strootman. À mon avis, seul un prêt pourrait faire l'affaire. Et puis, il faut prendre en compte le fait que le Milan souhaite tenter un coup avec le retour d'Ibrahimovic, qui serait évidemment très coûteux. Mais, il faut savoir aussi que les décisionnaires sont très nombreux et divisés là-bas, avec Maldini, Boban, Gazidis et le directeur sportif Massara, qui vient de la Roma. Cette idée vient peut-être de ce dernier, d'ailleurs. Mais, je serais quand même surpris par l'arrivée de Strootman, même si un départ de Lucas Biglia peut changer la donne » a commenté le correspondant de RMC en Italie. Reste désormais à voir si le Milan AC passera la seconde pour s’offrir les services de Kevin Strootman au mercato…