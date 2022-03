OM : Trois cadors débarquent, ce départ se confirme

Dans : OM.

Prêté sans option d’achat par Arsenal jusqu’à la fin de la saison, William Saliba figure dans le viseur de trois cadors européens.

William Saliba avait peu de chances de rester à l’Olympique de Marseille à l’issue de son prêt en raison de sa forte valeur marchande. Les dernières informations dévoilées par la presse italienne confirment ce que les supporters de l’OM savaient déjà. A moins d’un incroyable miracle, le défenseur formé à l’AS Saint-Etienne va faire ses valises au mois de juin. Et pour cause, tandis que les Gunners d’Arsenal envisagent fortement de soumettre à William Saliba une offre de prolongation de contrat, trois cadors du football européen sont à l’affût pour recruter celui qui fait les beaux jours de Jorge Sampaoli à Marseille cette saison. A en croire les informations de Calcio Mercato, le Real Madrid est très intéressé par William Saliba au même titre que l’AC Milan et l’Inter Milan.

De son côté, le joueur se verrait bien poursuivre l’aventure à Marseille mais la situation économique de l’OM ne permettra sans doute pas au club phocéen de le recruter alors que sa valeur marchande a explosé. « La seule chose que je peux dire, c’est que je suis heureux à Marseille. J’aime la ville, les supporters, l’équipe, tout se passe bien. Après, dans six mois je ne sais pas ce qu’il va se passer. La saison dernière, j’étais à Nice au même moment et je ne pensais pas que j’irai à Marseille. Moi, je n’ai pas envie de penser au futur » expliquait à ce sujet William Saliba à la fin du mois de janvier. Reste maintenant à voir si Arsenal fera l’erreur de s’en séparer une nouvelle fois, que ce soit via un prêt ou un transfert définitif. Pour rappel, William Saliba n’a toujours pas porté le maillot des Gunners en match officiel. Arsenal a pourtant recruté l’international espoirs français en juillet 2019 pour la coquette somme de 30 millions d’euros…