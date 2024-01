OM ‍: Traumatisé, Ruben Blanco a un compte à régler à Rennes

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Pour le seizième de finale de Coupe de France à Rennes dimanche soir, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille Gennaro Gattuso a annoncé la titularisation de son gardien numéro 2 Ruben Blanco. Peut-être l’occasion pour l’Espagnol d’effacer un très mauvais souvenir datant de l’été dernier.

C’était déjà l’un des grands tournants de la saison pour l’Olympique de Marseille. Opposé au Panathinaïkos, le club phocéen s’était incliné au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions après les tirs au but. A la surprise générale, ce n’est pas le gardien titulaire Pau Lopez qui avait effectué cette séance, mais plutôt sa doublure Ruben Blanco. Le choix de l’ancien coach Marcelino n’avait pas été payant puisque le portier numéro 2 n’avait pas stoppé la moindre tentative grecque. Un très mauvais souvenir pour l’Espagnol de 28 ans.

Ruben Blanco titulaire à Rennes

« Ce qui s’est passé contre le Panathinaïkos, c’est une situation particulière, qui se vit ou se produit peu, s’est souvenu Ruben Blanco. Mais bon, la vérité c’est que je l’ai vécue comme une opportunité de pouvoir aider l’équipe. Puis une grande peine, logiquement, j’en suis rentré malade à la maison, car c’était une séance de tirs au but importante. Je n’ai pas pu aider l’équipe, mais le bon dans le football, c’est que tu as toujours des revanches et de nouvelles opportunités. » En effet, le gardien remplaçant sera titulaire lors du seizième de finale de Coupe de France à Rennes dimanche, avec une possible séance de tirs au but à la clé.

Ruben Blanco : "Mon objectif est de jouer le plus possible et devenir le numéro un. Je ne me contente pas de ce qui m'arrive mais je l'accepte. Si je ne pensais pas pouvoir inverser la situation, il faudrait que j'aille ailleurs." #TeamOM pic.twitter.com/6JbOHbpni4 — Infos OM (@InfosOM_) January 19, 2024

« Si je dois en vivre une autre, j’affronterai la séance de tirs au but de la même façon et j’essaierai vraiment d’inverser cette tendance de pouvoir changer le négatif en positif et aider mes coéquipiers. Et après évidemment qu’on travaille sur les pénaltys, surtout dans des semaines où on sait que ça peut se produire le week-end. Les joueurs travaillent sur les tirs, nous sur la position du corps et sur comment se déplacer dans les cages et évidemment aussi avec des vidéos de l’adversaire », a rassuré le Marseillais, qui n’a pas caché son ambition de devenir le gardien numéro 1.