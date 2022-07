L'OM en Ligue des champions, il annonce une catastrophe

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM aura la chance dans quelques semaines de prendre part à la Ligue des champions. Mais l'intersaison des Phocéens inquiète pas mal les observateurs.

La Ligue des champions est une compétition toujours spéciale pour les fans de l'OM. Depuis 1993 et le sacre phocéen en C1, les Marseillais sont rentrés dans une autre dimension. Alors que l'OM connait globalement une période de moins bien depuis quelques années, le fait de retrouver la Ligue des champions dans les prochains mois excite la Canebière. Mais voilà, alors que l'été s'annonçait radieux à l'OM, ce sont les doutes qui sont maintenant légion. Et ce depuis le départ de Jorge Sampaoli, remplacé par Igor Tudor. Les fans et observateurs regrettent notamment le manque d'ambition affiché pour le moment sur le marché des transferts. Pour certains, comme Grégory Schneider, inutile d'avoir des prétentions en Ligue des champions dans ces conditions.

L'OM trop peu armé pour la Ligue des champions

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le journaliste a en effet été sans pitié pour l'OM de Tudor. « Cela fait longtemps qu'on a compris. Il y a un vrai savoir-faire de la part de Longoria. Il y avait un vrai savoir-faire avec Sampaoli l'année dernière... Mais arrive un moment donné, tu peux battre ton jeu de cartes dans tous les sens, s'il te manque un as, il te manque un as. En championnat, ils y arrivent parce qu'il y a quelque chose de particulier. Le contexte leur permet aussi un petit peu d'exister. Mais en Ligue des champions, il n'y a aucune chance si tu ne sors pas le porte-monnaie... C'est comme ça que ça marche. Tu fais des demi-joueurs, tu récupères des blessés, mais ça ne peut pas faire la maille », a notamment indiqué Grégory Schneider, très pessimiste donc pour la prochaine campagne européenne de l'OM. A noter que le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions à venir aura lieu à Istanbul, en Turquie, le 25 août. Cela laisse encore un peu de temps à l'OM pour peaufiner son effectif encore bancal à l'heure actuelle.