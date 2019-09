OM : Touche pas à Garcia ! Strootman tient tête aux Marseillais

Dans : OM, Ligue 1.

Après un changement d’entraîneur, le prédécesseur est rarement épargné par les critiques.

Comme Bruno Genesio avec l’Olympique Lyonnais, Rudi Garcia pourra confirmer ce phénomène. L’ancien coach de l’Olympique de Marseille est toujours pointé du doigt pour ses choix réalisés sur le marché des transferts. Ou par ses détracteurs qui comparent son travail avec celui de son successeur André Villas-Boas. Mais ne comptez pas sur Kevin Strootman pour entrer dans ce jeu. Le milieu de terrain a plutôt tenu à défendre celui qui l’avait attiré à l’été 2018.

« J'avais une relation spéciale avec Rudi Garcia, mais je dois travailler avec le nouveau coach, a confié le Néerlandais. Il m'a donné sa confiance et s'il me donne sa confiance, je travaille pour le coach. Maintenant, tout le monde parle mal de Rudi Garcia parce qu'il n'a pas été bon l'année dernière, mais il avait été très bon l'année précédente avec l'Europa League. André Villas-Boas, c'est un très bon coach. On ne peut pas les comparer. Mais maintenant on doit faire mieux, aller en Europa League voire en Ligue des Champions avec le nouveau coach. » Selon Morgan Sanson, une partie du vestiaire avait lâché Garcia. Nul doute que Strootman n’en faisait pas partie.