OM : Garcia trahi par son vestiaire, Sanson balance des joueurs

Dans : OM, Ligue 1.

Malmené par la lanterne rouge Dijon (0-0) mardi, l’Olympique de Marseille réussit quand même son début de saison.

Le club phocéen, qui occupe la sixième place avant la 7e journée de Ligue 1, n’a plus connu la défaite depuis sa reprise ratée face à Reims (0-2). Preuve que l’entraîneur André Villas-Boas parvient à tirer le maximum d’un effectif limité et peu épargné par les absences. Il faut dire que le Portugais fait l’unanimité auprès de ses hommes, tous séduits par ses méthodes et sa philosophie. De quoi rendre jaloux son prédécesseur…

En effet, Morgan Sanson a reconnu qu’une partie du vestiaire avait volontairement lâché Rudi Garcia la saison dernière. « Sincèrement par rapport à la saison passée, il y a tout le groupe qui est derrière le coach, a révélé le milieu de l’OM sur Radio Maritima. Tous les joueurs sont derrière lui, c'est ça la différence, et c'est une grosse différence. » Comme quoi, la théorie de l’entraîneur abandonné par son vestiaire n’est pas qu’une légende dans le monde du football. Espérons que Rudi Garcia ne l’apprendra pas en lisant ces déclarations, même si certains supporters estiment eux aussi avoir été trahi par l'entraineur olympien de l'époque, qui a trop pris la confiance après la saison 2017-18, et a ensuite fait un peu n'importe quoi au niveau du recrutement.