OM : Thauvin vendu au buzzer, un cador se pointe

Dans : OM.

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2021, Florian Thauvin est dans une situation extrêmement floue au mercato.

Et pour cause, le meilleur joueur de l’effectif olympien n’a toujours pas reçu de prolongation de contrat, une véritable anomalie au vu de son statut. Si la situation venait à rester inchangée d’ici le mois de janvier, Florian Thauvin sera libre de s’engager dans le club de son choix sans aucune indemnité de transfert en retour. Dans les colonnes de L’Equipe en début de semaine, le natif d’Orléans a reconnu que Pablo Longoria avait pris le dossier en main en amorçant les premiers contacts avec Jean-Pierre Bernès, son agent. Mais pour l’heure, on est encore loin d’une prolongation de contrat, ce dont certains clubs européens souhaitent profiter afin de récupérer Florian Thauvin…

En Angleterre, le nom du gaucher de l’OM a été associé à Aston Villa et à Leicester. Mais nul doute que Florian Thauvin, qui rêve de disputer la Ligue des Champions avec Marseille cette saison, ne quittera pas le vice-champion de France pour une formation de milieu de tableau en Angleterre, où il a déjà échoué par le passé à Newcastle. Son jugement pourrait en revanche être différent devant la proposition d’un cador européen. Et selon les informations obtenues par le site MilanNews, l’AC Milan surveille avec une grande attention la situation du champion du monde, à tel point que le club lombard envisage très sérieusement de transmettre une offre de 15 ME à l’Olympique de Marseille d’ici à la fin du mercato, dimanche soir. Si cette proposition venait à se matérialiser, nul doute que Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria seraient bien embarrassés. Car l’opportunité de vendre aussi cher un joueur dans sa dernière année de contrat ne se reproduira sans doute pas. Reste maintenant à voir si la direction de l’OM souhaite réellement prolonger le bail de Florian Thauvin. Si c’est le cas, alors les chances de rafler la mise sont assez minces pour l’AC Milan…