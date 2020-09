OM : 15 ME sur Thauvin, les Anglais à l’assaut !

Dans : OM.

Avec deux buts et deux passes décisives depuis le début de la saison, Florian Thauvin est l’un des rares joueurs de l’Olympique de Marseille à tenir son rang.

Malgré la méforme de son équipe, qui reste sur une défaite et deux matchs nuls sur les trois derniers matchs de Ligue 1, l’international français reste globalement performant. Logiquement, il attire ainsi de nombreuses convoitises, d’autant plus que sa situation contractuelle est très favorable. Et pour cause, Florian Thauvin sera en fin de contrat à l’issue de la saison, et il commence sérieusement à envisager un départ pour zéro euro en juin prochain. Il faut dire que pour l’heure, Jacques-Henri Eyraud n’a pas proposé de prolongation de contrat à son meilleur attaquant…

Tout fraichement nommé directeur du football de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a pris le dossier en main en se rapprochant de Jean-Pierre Bernès, le représentant de Florian Thauvin. Aucune proposition officielle n’a encore été transmise au clan de l’ancien Bastiais, mais cela pourrait arriver dans les semaines à venir. Cela devient urgent car Outre-Manche, la situation de Florian Thauvin interpelle plusieurs formations de milieu de tableau. A en croire les informations rapportées par le Birmingham Live, Aston Villa et Leicester sont très attentifs à la situation de Florian Thauvin, et songent très sérieusement à lui faire une offre d’ici la fin du mercato. On parle même de potentielles propositions à hauteur de 15 ME pour l’Olympique de Marseille, dont les dirigeants seraient assurément tiraillés si une telle offre atterrissait sur le bureau de Frank McCourt. Il faut dire que l’opportunité serait belle de récupérer un chèque honorable avec un joueur en fin de contrat. Mais sportivement, il serait assez terrible de se séparer d’un joueur de ce calibre l’année où le club phocéen retrouve enfin la plus belle des compétitions de club, à savoir la Ligue des Champions…