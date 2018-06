OM : Thauvin transféré ou prolongé ? Son agent donne la réponse

Dans : OM, Mercato.

Etincelant cette saison avec l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin a lâché une bombe sur son avenir le mois dernier.

L’ailier marseillais a reconnu que l’absence de Ligue des Champions était « problématique », ouvrant clairement la porte à un départ cet été. D’autant que l’international français serait dans le viseur du Bayern Munich et de l’Atlético Madrid, deux formations à la hauteur de ses ambitions. Alors, l’OM doit-il se méfier des envies d’ailleurs de son joueur ? Interrogé par Le Phocéen, l’agent de Thauvin s’est montré clair.

« Non, cela fait partie du football, on sait très bien que les vérités d'un jour ne sont pas celles du lendemain, a démenti Jean-Pierre Bernès. Il est déjà dans un très grand club qui vient de jouer une finale de coupe d'Europe et qui a une très grande visibilité, même si la Ligue des Champions est la compétition de référence et que tout le monde veut la jouer. De plus, il est très bien entouré avec un grand entraîneur qui l'a fait progresser et les dirigeants sont sérieux. »

Pas de prolongation en vue

« Il ne faut pas croire qu'à l'étranger, la visibilité est plus importante qu'en France, surtout avec l'OM, a poursuivi l’agent. Après, s'il doit y avoir des discussions, elles se feront en bonne intelligence, mais ce n'est pas du tout un sujet aujourd'hui. » Dans ce même entretien, le représentant de Thauvin a aussi démenti des contacts avec le Bayern et l’Atlético, ainsi que des discussions pour une prolongation à Marseille.