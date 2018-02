OM : Thauvin se fâche, il n'est pas Fantomas contre les gros

Dans : OM, Ligue 1.

A l'image de l'Olympique de Marseille, Florian Thauvin n'a pas été particulièrement en valeur dimanche soir contre le Paris Saint-Germain. Et quand Florian Thauvin n'est pas à son meilleur niveau, alors forcément cela se ressent directement, ce qui a été rapporté après le match au premier intéressé, Thauvin traînant en plus la réputation de ne pas être bon lors des gros rendez-vous. Sans se démonter, le joueur marseillais a fait face à ces critiques et il a remis les pendules à l'heure.

Car pour Florian Thauvin, cette réputation qui lui traîne à la peau est bidon. « Je sais ce que vous allez dire: il y a les gros matchs, il n’a pas marqué…Au match aller, je n’ai pas été meilleur que ce soir sauf que j’ai marqué un but donc on a dit que j’ai fait un gros match. A un moment donné, il faut arrêter de raconter n’importe quoi. Les statistiques parlent d’elles-mêmes. On n’a pas marqué donc forcément les joueurs offensifs sont visés mais on a pris des buts donc les joueurs défensifs sont visés aussi. Collectivement, on est tous passés à côté de notre match. Quand on n’est pas bons collectivement, il ne peut pas y avoir des individualités qui ressortent », a lancé, visiblement un brin agacé, Florian Thauvin, qui aura l'occasion mercredi de prendre sa revanche face au même PSG.