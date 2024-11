L’OM fait signer Paul… Smith

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Dans un communiqué, l’OM s’est félicité d’avoir trouvé un accord pour faire signer un nouveau partenaire économique. Il ne s’agit pas de Paul Pogba malgré le prénom commun, mais de la marque anglaise Paul Smith, qui fait dans le prêt-à-porter et les vêtements principalement. Un partenariat qui tiendra jusqu’en juin 2026. Les joueurs et toute la délégation marseillaise changeront donc très rapidement de tenue pour porter les élégants vêtements de la marque britannique, et ce dès le match contre Monaco du 1er décembre prochain.

L’Olympique de Marseille est honoré d’annoncer un partenariat d’exception avec la maison Paul Smith, icône de la mode britannique. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 28, 2024

« Nous sommes ravis de nous associer à Paul Smith, une maison de renommée mondiale, qui comme l’OM, sait conjuguer tradition et modernité, ambition et authenticité. Ce partenariat est un reflet de notre vision : briller dans toutes les arènes, qu’elles soient sportives ou culturelles », a fait savoir Grégory La Mila, directeur commercial de l’Olympique de Marseille.