OM : Thauvin reste, il a zéro offre au mercato

En fin de contrat au mois de juin, Florian Thauvin n’a toujours pas prolongé en faveur de l’Olympique de Marseille.

Dans un poste de milieu droit au sein du 3-5-2 de Jorge Sampaoli, l’international tricolore s’est mué davantage dans un rôle de passeur que de buteur. Son entente avec Pol Lirola sur le côté droit est très prometteuse et en ce sens, l’entraîneur argentin de l’Olympique de Marseille a déjà fait savoir à Pablo Longoria qu’il souhaitait garder Florian Thauvin, lequel figure parmi les plus gros salaires du club. Le président de l’OM a tenté de boucler la prolongation du champion du monde en décembre… sans succès. Mais dans les prochaines semaines, il pourrait bien (enfin) obtenir gain de cause dans la mesure où Florian Thauvin ne croule pas sous les offres.

A en croire les informations dévoilées par Nabil Djellit sur Europe 1, l’ancien Bastiais n’a aucune offre à la hauteur de ses espérances que ce soit sportivement ou financièrement. Malgré quelques bruits de couloir, l’AC Milan, l’Atalanta Bergame ou encore le FC Séville n’ont pas dégainé d’offre. Raison pour laquelle la prolongation de Florian Thauvin à Marseille prend de l’épaisseur. « Il va rester à l’OM, c’est la tendance. Il n’a rien. Je crois surtout qu’il sait qu’il va rester. Il est bien à Marseille » a lancé celui qui intervient également sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe. Si l’information se confirme, nul doute qu’elle réjouira Jorge Sampaoli, lequel tient déjà son trio offensif de la saison prochaine avec Dimitri Payet, de retour en grande forme, Florian Thauvin… et Arkadiusz Milik. En l’espace de seulement quelques semaines, le Polonais a confirmé qu’il était le grand attaquant que l’OM recherche depuis quatre ans. Et bien qu’il suscite de l’intérêt chez les grands d’Europe, Marseille tentera de le conserver au moins une saison supplémentaire pour compter dans ses rangs un trio offensif très alléchant.