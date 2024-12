Mathys Tel est bouillant pour signer à l'OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Déjà auteur de quelques coups somptueux sur le marché des transferts, l'OM se place pour faire signer Mathys Tel, le grand espoir français du Bayern Munich, qui ne joue plus en Bavière.

Même pas 200 minutes de temps de jeu en Bundesliga depuis le début de la saison, Mathys Tel commence à l’avoir mauvaise. Même quand Harry Kane est absent comme ce fut le cas le week-end dernier, le jeune français ne parvient pas à gratter du temps de jeu supplémentaire. S’il savait qu’en arrivant dans un tel club, les places en attaque allaient être très chères, le temps commence à être long pour le joueur formé au Stade Rennais. A 19 ans, il a besoin de temps de jeu pour continuer à progresser, et le Bayern Munich consent pour la première fois à le laisser filer cet hiver pour lui offrir des minutes. Avec zéro but et zéro passe décisive depuis le début de la saison, Mathys Tel est néanmoins très courtisé en raison de son énorme potentiel.

Un prêt jusqu'en 2026 ?

Selon la presse allemande, Villarreal cherche à le faire signer, mais le Quotidien du Sport affirme que l’OM fait désormais partie des prétendants. Toujours à l’affut des bonnes affaires, Pablo Longoria estime avoir un gros coup à jouer, dans le cadre d’un prêt qui pourrait ne pas être jusqu’à la fin de la saison, mais jusqu’en juin 2026. Il faut dire que Tel est sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2029, et que cela lui laisse donc le temps de revenir plus fort ensuite. Roberto De Zerbi apprécierait le profil et aurait donné le feu vert à Pablo Longoria pour tenter de le faire signer. Surtout à l’heure où l’OM n’est pas satisfait par Elye Wahi, et se retrouve un peu juste avec Neal Maupay en seul avant-centre en confiance.

Le média français affirme que Mathys Tel est intéressé par la perspective de signer à l’OM, ce qui pourrait bien évidemment faciliter les échanges si jamais le Bayern était convaincu par l’offre marseillaise dans le courant du mois de janvier. Une telle recrue pourrait en tout cas changer le visage de l’OM, même si ce serait forcément un terrible aveu d’échec pour le club marseillais qui a misé gros sur Elye Wahi l’été dernier. Mais ça, Roberto De Zerbi l’a bien comprendre, ce n’est son souci premier.