OM : Thauvin doit partir, il n'a plus le choix

Pour Grégory Sertic, Florian Thauvin, en fin de contrat en juin prochain, doit quitter l'OM pour découvrir un nouveau championnat.

L'OM s'apprête à vivre une intersaison mouvementée. Largués dans la course à la Ligue des Champions, les Marseillais comptent sur une qualification en Ligue Europa pour tenter de retenir ses cadres. Toutefois, la C3 ne suffira pas et de nombreux éléments quitteront le club. Boubacar Kamara, probablement la plus forte valeur marchande de l'effectif, s'est montré évasif sur son avenir lors d'une récente conférence de presse. Valère Germain a lui déjà annoncé son départ au terme de la saison. Autre joueur important qui devrait quitter la cité phocéenne : Florian Thauvin. En fin de contrat en juin, le gaucher n'a pas prolongé et est courtisé par de nombreux clubs.

Au micro de Canal +, Grégory Sertic s'est montré très clair. Pour lui, le champion du monde 2018 doit quitter l'OM. « Flo, je lui conseillerais de partir, il est temps pour lui de connaitre un autre championnat. On parle de l'Italie ou de l'Espagne, un championnat qui pourrait lui convenir totalement. Il a fait le tour avec l'OM et ils ne sont pas sûrs de jouer l'Europa League. » a déclaré celui qui a porté les couleurs olympiennes entre 2017 et 2020.

Direction l'Italie pour Thauvin ?

Déjà passé par la Premier League lors d'un passage pas très heureux à Newcastle lors de la saison 2015-2016, le joueur de 28 ans n'a semble-t-il pas gardé un souvenir mémorable de l'Angleterre. C'est probablement la raison pour laquelle il a refusé une offre de Leicester, pourtant virtuellement qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Un temps sur les tablettes du FC Séville, le Français serait aujourd'hui un plan B pour le club andalou, la priorité se nommant Julian Draxler. Mais que Florian Thauvin se rassure, sa cote ainsi que sa situation contractuelle font de lui une cible de choix que s'arrachent les cadors de Serie A. Paolo Maldini et le Milan AC n'ont jamais caché leur intérêt pour le joueur, tandis que l'AS Roma, le Napoli et la Fiorentina sont également sur le coup.