OM ‍: Deschamps fait la leçon à De Zerbi

Le repositionnement un cran plus haut d'Adrien Rabiot par Roberto De Zerbi fait grincer des dents au sein de l'Équipe de France. Le staff des Bleus s'interroge sur la pertinence de ce choix.

Depuis son arrivée à la tête de l'Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi n'a pas hésité à faire des choix sportifs forts en fonction des qualités de ses joueurs. Par exemple, Ismaël Koné, qui avait pour habitude de jouer devant la défense, est régulièrement placé en soutien de l'attaquant de pointe. Le cas est d'ailleurs similaire avec Adrien Rabiot, dont les qualités semblent suffisantes pour évoluer derrière Neal Maupay, selon le technicien italien. L'ancien milieu de terrain de la Juventus a progressivement pris un rôle beaucoup plus offensif que défensif. Roberto De Zerbi disait même de lui lors de sa dernière conférence de presse qu'il aimait le faire jouer plus haut, car il était de fait plus libre offensivement, la paire Rongier-Hojbjerg lui apportant satisfaction dans l'équilibre défensif. Ce repositionnement interroge toutefois au sein de l'Équipe de France.

Rabiot repositionné, un mauvais choix selon les Bleus

Dans l'entourage de l'équipe de France, on s'interroge sur le positionnement d'Adrien Rabiot, en soutien de Neal Maupay. 🤔



"C’est un box-to-box et quand il joue haut comme ça, ce n’est pas certain qu’il soit sur ses atouts car il aime bien avoir le jeu devant lui."



Tout au long de sa carrière, Adrien Rabiot a pu être utilisé à plusieurs positions dans le triangle du milieu de terrain. Parfois utilisé en pointe basse, récemment en pointe haute, il a toutefois toujours été plus performant dans une position de box-to-box. Du moins, c'est ce que pense le staff de l'Équipe de France. Selon les informations de L'Équipe, les Bleus ne comprendraient pas pourquoi Rabiot est utilisé aussi haut sur le terrain avec l'OM alors qu'il préfèrerait avoir le jeu devant lui.

Il y a donc peu de chances de voir Didier Deschamps copier Roberto De Zerbi en plaçant aussi haut Adrien Rabiot avec la France. Lors des deux derniers matchs des Bleus, le milieu de terrain formé au PSG a évolué à gauche d'un milieu à trois afin de donner du liant entre la défense et l'attaque. Pour l'heure, on ne peut pas dire que le haut positionnement d'Adrien Rabiot avec l'OM soit particulièrement bénéfique à l'équipe, malgré les deux victoires en Ligue 1 face à Lens puis Monaco. Ce dernier n'a pas encore été décisif une seule fois depuis son arrivée chez les Phocéens.