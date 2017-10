OM : Thauvin relève le niveau de l'attaque marseillaise

Dans : OM, Ligue 1, OL.

Si la ligne d'attaque de l'Olympique de Marseille n'a pas été brillante ce dimanche soir lors de la victoire contre le LOSC (1-0), puisque Ocampos et Mitroglou ont notamment réalisé de piètres performances, Florian Thauvin s'est, lui, montré à son avantage, encore une fois. Auteur du coup franc décisif sur le but de Sanson, l'attaquant de 24 ans porte ainsi son total de passes décisives à neuf en 2017. Seul Memphis Depay fait mieux que lui en Ligue 1 cette année (10). Autant dire que Thauvin est plus qu'essentiel à l'OM.