Raspadori à l'OM, Naples fait un choix décisif

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

La gestion du cas Giacomo Raspadori donne mal à la tête aux dirigeants napolitains. Les Partenopei veulent récupérer un maximum d'argent sur l'attaquant tout en évitant de renforcer la concurrence nationale. L'OM apparaît finalement comme le client idéal.

Giacomo Raspadori est un remplaçant plus convoité que nombre de titulaires en Serie A. Boudé par Antonio Conte, l'attaquant de Naples déchaîne les passions au mercato. Le profil du joueur de 24 ans plaît à plusieurs clubs réputés : l'Atalanta Bergame, la Juventus et la Roma sont les plus actifs dans la Botte. L'Olympique de Marseille est un prétendant tout aussi sérieux du côté de la France. Le prix devait être l'élément déterminant pour départager les candidats. Néanmoins, Naples intègre aussi la valeur sportive de Raspadori dans l'équation.

Raspadori ailleurs en Italie, c'est impossible

En effet, selon le média local Il Vaporetto, le club cher à Maradona exclut désormais de vendre son attaquant à un rival italien. Il lui est impossible de renforcer un concurrent alors que la lutte pour le titre de champion d'Italie fait rage. Une décision pas facile à prendre puisque Naples veut récupérer un maximum d'argent sur la vente, soit entre 20 et 30 millions d'euros au moins. L'OM s'érige de fait en favori dans ce dossier.

Vendre l'international italien aux Phocéens est le plan parfait pour le Napoli surtout si Marseille s'aligne sur le prix attendu. En plus, Giacomo Raspadori sera satisfait de retrouver son ancien entraîneur à Sassuolo Roberto de Zerbi, un mentor qui a fait évoluer sa carrière dans le bon sens. Une accumulation de signaux positifs pour l'OM, plus que jamais proche de boucler une venue de prestige au mercato hivernal. Mais pour Marseille, ce transfert dépend aussi d'un départ devant car il n'est pas question pour Pablo Longoria de créer un embouteillage en attaque alors que l'OM ne joue pas de coupe d'Europe. Un départ d'Elye Wahi devrait donc être nécessaire pour que le club phocéen accélère ensuite sur le dossier Raspadori.