L'OM de Gattuso, Pascal Dupraz fait une promesse

Par Adrien Barbet

Arrivé sur le banc de l'Olympique de Marseille pendant une période de crise, Gennaro Gattuso a perdu son premier match contre l'AS Monaco. Pourtant, Pascal Dupraz est persuadé que le mariage va opérer à merveille.

Après la gifle infligée par le PSG, l'OM a une nouvelle fois perdu, cette fois face à l'AS Monaco. Contrairement au match contre les Parisiens, les Marseillais ont été beaucoup plus séduisants et intéressants face au club du Rocher, en dépit de la défaite. La première de Gattuso sur le banc phocéen est assez prometteuse. Toutefois, l'OM n'est que huitième de la Ligue 1, après 7 journées disputées et alors que d'autres équipes ont encore un match à jouer. Ainsi, Gattuso va devoir rapidement prendre des points pour espérer au minimum, être européen à la fin de la saison ou être sur le podium, ce qui était l'objectif initial de la direction phocéenne au début de l'exercice 2023/2024. Pour Pascal Dupraz, il ne fait aucun doute que l'Italien va connaître le succès à Marseille et que ce sera au minimum Top5 en fin de saison. Pas sur que cela soit suffisant pour considérer l'exercice en cours comme réussi.

Gattuso va réussir à l'OM, Dupraz est conquis

💬 "Il va savoir s'adapter. Gattuso connaît son métier, j'ai une totale confiance en lui pour faire en sorte qu'il incarne l'OM", Pascal Dupraz croit en Gattuso. pic.twitter.com/lVFaH2M6AC — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) October 1, 2023

« Ils finiront dans les 5 premiers. C'est un club à fort potentiel. Il (Gattuso, NDLR) va savoir s'adapter. Il a eu des résultats mitigés mais il connaît son métier, j'ai une totale confiance en lui pour faire en sorte qu'il incarne l'OM. L'entraîneur doit incarner ce que les supporters espèrent. Une équipe qui ne renonce jamais, qui est flamboyante » a déclaré l'ancien entraîneur de Toulouse lors de l'émission les Grandes Gueules du Sport sur RMC. L'OM disputera son prochain match face à Brighton en Europa League, avant de recevoir Le Havre puis de disputer un derby du sud contre l'OGC Nice. Une nouvelle semaine chargée pour les Marseillais mais surtout pour Gattuso qui aura l'occasion de démontrer aux supporters qu'il est bien l'homme de la situation.