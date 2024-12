OM ‍: De Zerbi n'en veut pas, ce joueur prend la fuite

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Jeune talent de l'effectif marseillais, le Franco-anglais Emran Soglo a été écarté cette saison après son refus de prolonger à l'OM. Le milieu de 19 ans prépare son départ de la cité phocéenne et un club néerlandais se charge de tout.

Son visage commençait à devenir familier des supporters marseillais avant une disparition brutale au cours de l'été. Emran Soglo incarnait l'avenir de l'Olympique de Marseille. Tantôt milieu de terrain, tantôt arrière gauche, il est l'une des plus belles promesses sorties du centre de formation phocéen ces dernières années. Apparu plusieurs fois en Ligue 1 mais surtout en Ligue Europa la saison dernière, Soglo a vu sa progression s'arrêter net cet été. Il n'a pas tapé dans l'œil de Roberto de Zerbi avant de se mettre définitivement à dos sa direction. En effet, il n'a pas prolongé son contrat qui court jusqu'en juin 2025.

Utrecht très chaud pour signer Soglo

Un possible départ libre qui a provoqué sa mise à l'écart du groupe professionnel et même de la réserve. Il n'a pas joué en National 3 avant ce week-end. La formation B de l'OM défiait la réserve de Villefranche Beaujolais dans la petite commune provençale de Trets. Une rencontre qui n'est pas passée inaperçue pour tout le monde selon La Provence. Le FC Utrecht, 3e du championnat néerlandais derrière le PSV et l'Ajax, a envoyé des émissaires pour superviser Emran Soglo.

Le Franco-anglais est ciblé par Utrecht pour le prochain mercato de janvier. Si les retours de Trets sont bons, une proposition sérieuse arrivera vite sur le bureau de Pablo Longoria. L'offre ne sera pas énorme mais ce sera déjà mieux qu'un départ gratuit l'été prochain. Autant dire que les heures d'Emran Soglo sur la Canebière sont comptées avec un transfert qui arrange tous les acteurs du dossier : Utrecht, le joueur et l'OM.