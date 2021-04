OM : Thauvin prolongé, Mandanda s'en mêle

Dans : OM.

Aux commandes de l’OM depuis sept matchs, Jorge Sampaoli souhaite conserver Florian Thauvin à Marseille la saison prochaine.

En conférence de presse, l’entraîneur argentin de 61 ans a d’ores et déjà fait savoir qu’il souhaitait garder Florian Thauvin, en fin de contrat avec l’OM au mois de juin. De son côté, le champion du monde a refusé une première offre de prolongation au mois de décembre, mais Pablo Longoria n’a pas lâché l’affaire et espère toujours boucler le dossier. En cas de départ de Florian Thauvin, un joueur de l’Olympique de Marseille serait particulièrement bouleversé. Il ne s’agit bien sûr pas de Dimitri Payet, mais logiquement de Steve Mandanda, très proche de celui qu’il considère comme son frère. Dans les colonnes du magazine Onze-Mondial, le capitaine de l’OM a crié tout son amour à Florian Thauvin.

« Il dit souvent dans ses interviews que je suis important pour lui. Et c’est réciproque. (Il coupe) Flo, quand il est arrivé au club, je me suis de suite lié d’amitié avec lui. Il était beaucoup plus jeune, il découvrait Marseille, il arrivait de Lille suite à un transfert compliqué. Directement, on a accroché et on ne s’est plus jamais lâchés. On a toujours été ensemble, on a vécu plein de moments. Quand j’ai eu mon problème à la cervicale juste avant la Coupe du Monde 2014, il a passé la nuit avec moi à l’hôpital. Il restera dans mon cœur à vie, mon ami pour toujours. On a vécu de grands moments ensemble, on a remporté la Coupe du Monde ensemble. C’est quelque chose de beau quand même. C’est tout con de te reparler de ça. Mais en 2014, je dois aller au Mondial, je n’y vais pas suite à cette blessure à la cervicale. Quatre ans après, on se retrouve ensemble à la Coupe du Monde et on la gagne. C’est des petits trucs comme ça qui forgent et qui lient d’amitié » a lâché Steve Mandanda, qui espère de tout cœur qu’un accord sera trouvé entre l’OM et Florian Thauvin pour une prolongation de l’ancien Bastiais à Marseille.