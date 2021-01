OM : Thauvin ne prolonge pas et va quitter Marseille !

Dans : OM.

Du côté de l'Olympique de Marseille on laisse entendre que des négociations sont en cours avec Florian Thauvin pour une prolongation de contrat. TF1 annonce que Flotov partira.

Entré dans les six derniers mois de son contrat avec l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin reste totalement muet concernant une éventuelle prolongation avec le club phocéen. En octobre dernier, Pablo Longoria, en charge des discussions avec le champion du monde, affirmait que l’OM voulait impérativement aboutir à un accord avec Florian Thauvin. « Florian Thauvin, est une part importante du patrimoine du club. C'est dur de perdre un joueur comme Florian Thauvin parce qu'il est en fin de contrat. C'est pour cela qu'on doit tous travailler, club, joueur, entourage du joueur pour trouver la meilleure solution », affirmait alors le directeur sportif du club phocéen. Mais les mois ont passé et rien ne semble avoir changé dans cet épineux dossier, et c'est clair, l’OM risque de voir partir libre un de ses meilleurs joueurs.

Thauvin va quitter Marseille pour zéro euro

Ce dimanche, sur TF1, Téléfoot a consacré un long reportage à Florian Thauvin et ce qu’il a apporté encore cette saison à l’Olympique de Marseille. Et le média a indiqué qu’il n’y avait aucune prolongation envisagée pour Florian Thauvin à l’OM, et que ce dernier quittera bien la formation provençale en fin de saison, avec la liberté totale de s’engager où il le veut. Bien évidemment pour aider à faire passer la pilule, la Une explique que Flotov veut qualifier Marseille pour la Ligue des champions avant de filer gratuitement. Même si ce n’est pas la surprise du siècle, Frank Leboeuf, invité de Téléfoot, a reconnu qu’il s’agissait tout de même d’un énorme ratage pour l’Olympique de Marseille. Le cas Florian Thauvin aurait dû être réglé depuis longtemps a fait remarquer le champion du monde 98.