OM : Thauvin n'a vraiment pas envie de quitter Marseille !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Pion essentiel de l’Olympique de Marseille cette saison malgré les difficultés rencontrées par l’équipe de Rudi Garcia, Florian Thauvin reste la principale valeur marchande de l’effectif. Ainsi, l’international français est régulièrement cité comme un possible partant au mercato. Il faut dire que son départ permettrait de renflouer les caisses. Mais l’attaquant marseillais n’est pas pressé de partir, comme il l’a confié au cours d’un entretien accordé à M6 et RTL. Pour l’ailier droit phocéen, il n’est d’ailleurs pas inimaginable pour lui de rester encore deux saisons dans la cité marseillaise.

« Comme je l’ai expliqué en cette fin de saison, il me reste deux ans de contrat à Marseille. C’est vrai que l’on va arriver à un tournant me concernant donc il va falloir discuter avec le club car je suis sous contrat, mais le club doit aussi décider. On va devoir décider ensemble quelle sera la bonne décision pour l’OM et pour moi-même, puis on verra ce qu’il se passera. Comme je l’ai toujours dit, je suis très heureux à Marseille. Je suis fier de jouer pour ce club et absolument pas pressé de partir. S’il faut faire encore 2 ans à l’OM, je les ferais avec grand plaisir. Villas-Boas ? Travailler avec lui, cela m’intéresse fortement. Il est passé par de grands clubs, c’est un très grand entraîneur » a confié Florian Thauvin, visiblement impatient de découvrir André Villas-Boas à la reprise, fixée au 1er juillet à Marseille.