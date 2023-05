OM : Un grand ménage au mercato, Longoria est déterminé

Dans : OM.

Malgré l’échec dans la course à la qualification directe en Ligue des Champion, l’OM devrait être très actif lors du prochain mercato estival.

Le grand ménage se prépare à l’Olympique de Marseille, où Pablo Longoria est déjà focalisé sur le prochain mercato estival. Ces dernières semaines, le président olympien attendait de savoir à quelle position son club allait terminer, critère décisif sur le marché des transferts. Et pour cause, une qualification directe ou non pour la prochaine édition de la Ligue des Champions change la donne. Battu par Lille pendant que Lens gagnait à Lorient, l’OM a dit adieu à la deuxième place et devra donc passer par les barrages pour accéder à la plus prestigieuse des compétitions européennes. Un obstacle qui n’est pas rédhibitoire pour Pablo Longoria, lequel a bien l’intention de frapper fort sur le prochain mercato estival.

A en croire les informations de La Provence, le président de l’Olympique de Marseille mène avec son bras droit Javier Ribalta une réflexion globale « liée à l’usure mentale propre à l’OM et à la fatigue physique » qui pousse les deux hommes à changer l’effectif en profondeur. Une dizaine de départs et autant d’arrivées sont ainsi envisagées du côté de la Canebière l’été prochain. Aucun nom n’est pour le moment cité, ni dans un sens ni dans l’autre.

Dix arrivées et dix départs à l'OM cet été ?

Mais nul doute que du côté des départs, les noms de Mattéo Guendouzi ou encore Leonardo Balerdi sont tout en haut de la liste de Pablo Longoria, car les deux hommes sont susceptibles de rapporter au moins une vingtaine de millions d’euros chacun. Du côté des arrivées, un renfort sera attendu au milieu de terrain afin de compenser le potentiel départ de Mattéo Guendouzi. En attaque aussi, l’OM aimerait se renforcer mais tout dépendra en partie de la prolongation ou non d’Alexis Sanchez, en fin de contrat avec Marseille au mois de juin et pour qui les négociations ont débuté afin de prolonger son bail d’une année supplémentaire.