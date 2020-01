OM : Thauvin franchit une étape décisive, son retour se précise !

Dans : OM.

Solidement installé à la deuxième place de Ligue 1 et qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France, l’Olympique de Marseille réalise ce très joli parcours sans son meilleur joueur, Florian Thauvin.

Et pour cause, l’attaquant de 27 ans est blessé à la cheville depuis un match amical face aux Glasgow Rangers en août 2019. Opéré en septembre dernier, Florian Thauvin suivait scrupuleusement son programme de rééducation en salle, avec beaucoup de vélo, de la piscine et plus récemment du tapis de course. Cette semaine, le champion du monde 2018 a toutefois franchi une étape décisive dans son processus de retour puisque La Provence indique que mercredi, Florian Thauvin était présent sur les pelouses du centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus. Quatre mois après avoir subi un nettoyage de la cheville droite à Londres, Florian Thauvin a couru en compagnie d’un préparateur physique de l’OM.

Et à en croire le média régional, l’optimisme est de mise à l’Olympique de Marseille pour un retour rapide de Florian Thauvin sur les terrains de Ligue 1, l’ancien attaquant du Sporting Club de Bastia n’ayant pas ressenti la moindre gêne durant cet exercice. Florian Thauvin, qui a hâte de participer à la belle saison de l’OM et de former une attaque prometteuse avec Dario Benedetto et Dimitri Payet, attend désormais la suite de son programme avec impatience. Selon toute vraisemblance, il devrait s’entraîner physiquement en solitaire pendant une à deux semaines avant d'intégrer les entraînements collectifs avec le reste du groupe. A en croire L’Equipe, André Villas-Boas espère pouvoir compter sur Florian Thauvin pour le déplacement à Lille le 15 février ou au pire pour la réception de Nantes le 22 février au Stade Vélodrome. Le grand retour de Florian Thauvin, meilleur buteur de l’Olympique de Marseille durant les deux dernières saisons, n’a donc jamais été aussi proche pour le plus grand bonheur des fans du club olympien.