OM : Les feux sont au vert, le retour de Thauvin se précise

Blessé à la cheville depuis un match amical de l’Olympique de Marseille sur la pelouse des Glasgow Rangers cet été, Florian Thauvin est plus que jamais sur le chemin du retour.

Quatre mois après son opération de la cheville droite par l’Anglais James Calder à Londres, l’international tricolore est sur le point de retrouver les terrains du centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus. Après un long travail en salle (tapis, vélo, piscine), le champion du monde 2018 va reprendre la course en extérieur dans les prochaines heures, annonce La Provence. Une étape décisive dans le processus établi par le staff médical de l’OM.

La bonne nouvelle pour le staff médical marseillais, c’est que Florian Thauvin ne ressent aucune douleur à sa cheville. De plus, aucun œdème ne s’est formé, ce qui signifie que tous les feux sont au vert. Reste désormais à voir quand André Villas-Boas pourra compter sur son ailier droit, meilleur buteur de l’Olympique de Marseille lors des deux dernières saisons, en compétition officielle. Le quotidien régional estime qu’en interne, on mise sur un retour de Florian Thauvin en Ligue 1 pour mi-février, soit un peu plus que le délai initialement annoncé. Mais au club, on se veut prudent afin que « Flotov » ne rechute pas et puisse aider l’Olympique de Marseille, actuellement deuxième de Ligue 1, à sécuriser la place des Phocéens sur le podium. Assurément, il est là le gros renfort du mercato hivernal pour André Villas-Boas…